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'Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor'

'Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor' ANTALYA'da 'Vahap Usta' olarak tanınan restoran işletmecisi Vahap Yüce'ye ait depodan vantilatör, gaz sobası, çay termosu ve elektrikli ısıtıcı gibi malzemelerin bulunduğu 100 bin lira değerindeki eşyalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

09.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:04
'Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor'

'Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor'

ANTALYA'da 'Vahap Usta' olarak tanınan restoran işletmecisi Vahap Yüce'ye ait depodan vantilatör, gaz sobası, çay termosu ve elektrikli ısıtıcı gibi malzemelerin bulunduğu 100 bin lira değerindeki eşyalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yüce, "Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor" dedi.

Hırsızlık olayı Muratpaşa ilçesi Kızılarak Mahallesi'nde bulunan bir binanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Gürsü Mahallesi'nde bulunan restoranın yedek malzemelerini koyduğu depoya gelen Vahap Yüce, yaklaşık 100 bin lira değerindeki eşyalarının çalındığı görünce polisi aradı. İhbar üzerine depoya gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaybının büyük olduğunu belirten işletmeci Vahap Yüce, "Yakınlarım asma kilidin kırık olduğu görünce haber verdi. İçeride bulunan vantilatörler, gaz sobaları, çay termosları ve elektrikli ısıtıcıları çalmışlar. Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor. Çok üzüldüm. İnşallah bir an önce yapanlar bulunur" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Polis, Güncel
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