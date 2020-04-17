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Korona günlerinde can dostların keyfi yerinde

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 156 dönümlük alanda hayvanlara bakım ve klinik hizmet sunuluyor.

17.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:01
Korona günlerinde can dostların keyfi yerinde
Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 156 dönümlük alanda hayvanlara bakım ve klinik hizmet sunuluyor. 700 hayvana ev sahipliği yapan merkezde keyifler yerinde. Tesiste üretilen mama ile hayvanlar besleniyor.

Hayvanlara doğal yaşam ortamı sunan merkezde klinik birimi, kedi kasabası, evcil hayvan mezarlığı, mama üretim tesisi ve sokak hayvanları için yaşam kompleksleri bulunuyor. Tesiste 350 kedi ve 350 köpek bulunuyor. Merkezdeki kedi kasabası 20 dönümlük bir alanda sokak kedileri için yuva oluyor.

Kedilere klasik müzik dinletisi

Kasabada ağaçlara yerleştirilen hoparlörlerle kedilere klasik müzik dinletisi sunuluyor. Kasabada kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kedilerin tekli halde yaşayabilecekleri evlerin yanında bir aile gibi yaşayabilecekleri bungalov evler de mevcut. Bunların yanında hayvanlar sağlık ve yetişkinlik durumlarına göre en iyi bakılabileceği şekilde yerleştiriliyor. Bakım merkezindeki hayvanların yemek ihtiyacı bir diğer birim olan mama üretim tesisinden karşılanıyor.

"Korona virüsü nedeniyle sokak hayvanları için hizmetlerimiz devam ediyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, "Klinik hizmetlerimiz, laboratuvarımız ve operasyon salonlarımız bulunmakta. Kediler için Kedi Kasabamız bölümü var. Kasaba içinde kediler için tedavi alanlarımız, anneli yavrulu bölümlerimiz var. Köpekler içinde bir alanımız var. Yavrular için sevgi evi dediğimiz yavruların sahiplendirildiği bir alanımız var. Özellikle engelliler için tekrardan doğaya bırakamayacağımız köpekler için bir alanımız mevcut. Korona virüsü nedeniyle sokak hayvanları için hizmetlerimiz devam ediyor halk sağlığı için bir süreliğine kısırlaştırma işlemlerimizi durdurmuş durumdayız. Tabii ki hayvanlar için tedavilerimiz devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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