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Korona günlerinde doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan vicdansız hırsız kamerada

Korona virüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar.

08.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:33
Korona günlerinde doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan vicdansız hırsız kamerada
Korona virüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal 'da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı. Vicdansız hırsız polis tarafında yakalanırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Korona virüse karşı sağlık çalışanları canla başla mücadele ederken vicdansız bir hırsız ise bu durumu fırsat bildi. Kartal'da bir hastaneye giren Engin K. (31) isimli şahıs, doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'ye ait sırt çantalarını, özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ile temizlik görevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarını çaldı. Olay ile çalışma yapan polis, Engin K.'yı hastane bahçesinde çaldığı eşyalar ile birlikte yakaladı. Kasten Yaralama" suçundan 1 adet kaydı bulunduğu belirlenen Engin K. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hırsızın sağlık çalışanlarının çanta ve cüzdanlarını çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs hastanedeki çalışanların çanta ve cüzdanlarını çalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal, Polis, 3. Sayfa
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