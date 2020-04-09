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Korona günlerinde Engelsizmir için yeni yol haritası

Engelsizmir komisyonu bir araya gelerek Kriz Belediyeciliği kapsamında yeni bir yol haritası belirledi.

09.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:30
Korona günlerinde Engelsizmir için yeni yol haritası

Engelsiz yaşamın öncüsü olmak amacıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için oluşturulan Engelsizmir komisyonu bir araya geldi ve şuana kadarki çalışmaları değerlendirdi.Komisyon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ortaya koyduğu Kriz Belediyeciliği kapsamında nasıl bir Engelsizmir yapılanması gerektiği ile ilgili yol haritası belirledi.

Engelsizmir Komisyonu Başkanı Dr. Levent Köstem, koronavirüs salgınında en çok sorun yaşayacak kesimin dezavantajlı gruplar olduğuna dikkat çekti. Bu dezavantajlı grupların içerisinde de özellikle engellilerin çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını aktaran Levent Köstem, "Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün derneklerle yürüttüğü çalışmalar var. Risk grubunda olanlarla elektronik ortamda sürekli iletişim halindeler. Engelli bireylerin, engelli nakil araçları ile sağlık kuruluşlarına gidip gelmeleri sağlanıyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden özel eğitim desteği alan bireylere uzaktan eğitim verme teknik alt yapısı oluşturuldu ve uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Eğitim çok önemli, bu nedenle kesintiye uğramamalı" dedi .

"En zor durumda olan kişiler engelli bireyler"

Engelli ailelerinin de unutulmaması gerektiğini söyleyen Köstem, "Çünkü onlara da sosyal hizmet uzmanları, psikologlar tarafından, online psikolojik destek ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor ki en önemli işlerden bir tanesi bu. Ekonomik ve sosyal yardım destek talebinde bulunan engelli bireyler ekonomik yardım sistemine yönlendiriliyor" dedi. Bu dönemde en zor durumda olanların, toplumun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan engelliler olduğunu kaydeden Köstem, "Ama bunların içerisinde de neredeyse yüzde 5'i de ciddi engelli. O yüzde 5'lik kesimin çok ciddi sıkıntıları var. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok aktif davranarak bir çok önlem aldı. Biz de Engelsizmir komisyonu olarak neler yapabiliriz, neler önerebiliriz, onları tartıştık" dedi. Köstem sözlerine şöyle devam etti: "Otistik bir ç ocuğun evden hiç çıkamadığını düşünün. Ama otistik çocuk her gün belli şeyleri yapmak zorunda. Bunu değiştiremezsiniz. Değiştirdiğiniz anda agresifleşebiliyor. Zaten aile içi şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde bu, çok sıkıntılı bir durum. O nedenle aileler için neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye çabalıyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'nın da yer aldığı komisyonun dünkü toplantısında ortaya çıkan fikirler ve çözüm önerileri, rapor haline getirilecek. Rapor, Kriz Belediyeciliği yönergesi kapsamında kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sunulacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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