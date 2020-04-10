Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona günlerinde kaygıyı yönetmek

Son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok konuşulan konu koronavirüs salgını. Uzmanlar, bu süreçte beden sağlığımızı korumak kadar ruh sağlığımızı da korumanın önemine dikkat çekiyor.

10.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:22
Korona günlerinde kaygıyı yönetmek
Son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok konuşulan konu koronavirüs salgını. Uzmanlar, bu süreçte beden sağlığımızı korumak kadar ruh sağlığımızı da korumanın önemine dikkat çekiyor.

Özel Hayat Hastanesinden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, koronavirüs salgınının, bedenen insanları etkilemesinin yanı sıra belirsizlik durumunun kaygıya sebep olduğunu belirterek, bu kaygıyı yönetebilmek için çeşitli tavsiyelerde bulundu. Böyle zamanlarda kaygılı olmanın normal olduğunu söyleyen Basılgan,ancak kaygıya kapılıp gitmeden olabilecek en etkili tedbirleri alarak yaşamı devam ettirmek gerektiğinin de altını çizdi.

Filiz Yakmaz Basılgan şunları söyledi:

"Gelecekte ne olacağını kestirememek ve kontrol edememek stres ve endişeyle ilişkili iki anahtar unsurdur. Böyle zamanlarda kaygılanmak normaldir. Şu anda her zamankinden daha fazla sağlığınız, ailenizin ve arkadaşlarınızın sağlığı hakkında endişelenmek tamamen doğaldır. Yaşadığımız bu küresel kriz, dünyanın yaşadığı ilk kriz değil, daha öncede birçok felaketler yaşadık. Tabi bunun farkı, yeni olması ve belirsizlikleri. Covid-19 virüsüyle ilgili bilmediğimiz çok şey var; dolayısıyla, bu virüsün etkileri ve yayılması konusunda endişeli olmak normal tepkilerdir. Maksat bu tepkileri vermemek ve kaygılanmamak değildir. Hem kendinizde hem de başkalarında gözlediğiniz kaygıya saygı duymak, ancak endişeye kapılıp gitmeden de olabilecek tedbir alarak hayatı devam ettirmek gerekiyor."

Kaygıların yoğun hissedildiği dönemde yapılması gerekenlerden de bahseden Basılgan, "Endişelenmek yerine, kontrolünüz altında olanlara odaklanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinizi güvenilir kaynaklardan COVID-19 hakkındaki gerçeklerle donatın. Resmi kaynaklardan gelen tavsiyelere uyun ve yalnız veya karantinada olmanız gerekiyorsa sizin ve ailenizin ne yapacağına dair bir plan yapın. Sürekli, endişe verici, kaygı uyandıran hikayelere maruz kalmak bizi panikleyecek bir şey olduğuna ikna eder ve efsaneleri, söylentileri, yanlış bilgileri, belirsizlik ve kaygıyı daha da devam ettirir. Haberdar olmak veya kaçmak zor olsa da, koronavirüs ile ilgili haberlere ve sosyal medyaya maruz kalmanızı sınırlamak paniği düzenlemeye yardımcı olacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››Korona günlerinde kaygıyı yönetmek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 13:14: 78 yaşındaki yaşlı adamı, 'banka memuruyum' yalanıyla dolandırdılar - Haber 13:14: Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi - Haber 13:14: İzmit Belediyesi maske üretim atölyesine dönüştü - Haber 13:13: Büyükşehir'in dezenfektan ordusu Mudanya'da - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler