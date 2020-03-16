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Korona günlerinde sanat

Oyuncu Canan Ergüder ve Kenan Ece, Koronavirüs nedeniyle iptalleri yorumluyor.

16.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:47
Oyuncu Canan Ergüder ve Kenan Ece, Koronavirüs nedeniyle iptalleri yorumluyor Korona günlerinde sanat

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Canan Ergüder, Koronavirüs, Kenan Ece, Güncel

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