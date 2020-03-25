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Korona günlerinde yaşlılara özel destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstündeki yurttaşlara telefonla ulaşarak ihtiyacı olanlara gıda yardımı, maddi durumu yeterli olanların ise market alışverişini yapıyor.

25.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:54
Korona günlerinde yaşlılara özel destek

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan İzmirlilere Büyükşehir Belediyesi ulaşmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen yardım çalışmalarında öncelik belediyenin envanterindeki yardıma muhtaç 65 yaş üstü yurttaşlara verildi. İhtiyacı olanlara gıda paketi ve ekmek ücretsiz verilirken, durumu iyi olan ancak dışarıya çıkamayıp yardım isteyenlerin alışverişini ise Büyükşehir Belediyesi görevlileri yaparak kapısından telim etti.

İhtiyaç sahibi ve 1 ila 5 yaş arasında çocuğu olanlara ise gıda paketinin yanı sıra süt desteği de veriliyor.

65 yaş üstündekiler telefonla aranıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını yüzünden sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan 65 yaş üstündeki yurttaşları telefonla aramaya başladı. Günde yaklaşık 2 bin 800 kişiye telefonla ulaşan Büyükşehir Belediyesi görevlileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in selamını iletip, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. İhtiyaçları olanlara gerekli desteği sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün telefon kampanyasına katılarak 65 yaş üstündeki bazı İzmirlileri telefonla arayarak hatırlarını sordu, moral desteği verdi. Başkan Soyer, "Büyüklerimizi yalnızlık hissinden mutlaka kurtaracağız, her konuda yanlarındayız" dedi.

Yardım için HİM devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hemşeri İletişim Merkezi'nin (HİM) 444 40 35 numaralı telefonu da yardım etmek, dayanışma ağına katılmak ve yardıma ihtiyacı olanlara hizmet veriyor.

Belediye yetkilileri uyardı

Büyükşehir Belediyesi, bazı kötü niyetli kişilerin Başkan Tunç Soyer'in adını kullanarak yardım isteyen, yaşlıları yardım bahanesiyle dolandırmaya çalışan kişilere karşı İzmirlileri bir kez daha uyardı. Belediyenin yardım toplamadığını lojistik destek verdiğini söyleyen yetkililer, evlere gelen görevlilerin kimliklerini kontrol etmelerini önerdi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

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