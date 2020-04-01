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Korona günlerinin kitabını çıkaracak

ANKARA'da bir yayınevi, koronavirüs nedeniyle izolasyon uygulayıp evde kalan veya karantinada olanların neler yaşadıklarını yazmalarını istedi.

01.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:34
Korona günlerinin kitabını çıkaracak

ANKARA'da bir yayınevi, koronavirüs nedeniyle izolasyon uygulayıp evde kalan veya karantinada olanların neler yaşadıklarını yazmalarını istedi. Yayınevi, bu günlükleri 'Salgın Günleri' isimli kitapta bir araya getirerek, yayımlayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olduğumuz bugünlerde merkezi Ankara 'da bulunan Elma Yayınevi, ilginç bir kampanya başlattı. Karantinada olanların neler yaşadıklarını yazmalarını isteyen yayınevi, bu günlükleri 'Salgın Günleri' isimli kitapta bir araya getireceğini duyurdu.

Bu kitabın tüm dünyaya ve insanlığa bir kılavuz olmasını dileyen yayınevi, kampanyasını şöyle duyurdu:

"Yörüngelerimizin değiştiği, yaşam döngümüzün yolundan çıktığı ve eski, bildik, sıradan günlerimize dönebilmek için umutla beklediğimiz bu günlerde neler yaşıyorsunuz? Duygularınız, korkularınız, yorumlarınız ya da sadece tüm insanlığı etkisi altına alan bu dönemde gözlemledikleriniz neler? Yazın, biriktirin ve gönderin bize. Ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi onlar için hissettiklerinizi bu kez biz okuyalım. Sonra sizin satırlarınızla yayımlayalım onları. Elbirliğiyle yazacağımız bu 'Salgın Günleri' kitabı, bize de tüm dünyaya

da bir kılavuz olsun. Çünkü biliyoruz ki tarih kitaplardan öğrenilir, içinde trajedi de olsa umut da olsa 'günleri belgelemek' yaşadıklarımızın ve şahit olduklarımızın, habersiz gelen ölümlerin ve hastalıkların bir gün bir yerlerde birileri için umut olacağı inancını taşır. Televizyonlarda, gazetelerde her gün gördüğümüz o 'rakamların' aslında birer hayat olduğunu bize hep hatırlatır."

Ayrıca  yayınevi, yaşadıklarını anlatmak isteyenlerin yazdıkları metinleri elektronik postayla ulaştırmaları istedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel
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