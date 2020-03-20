İlyas Yalçıntaş'tan Korona Günlükleri

Son günlerde ülkemizi ve dünyayı etkileyen koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan sanatçılar arasında İlyas Yalçıntaş da var. Yalçıntaş tüm gün evinde hem üretiyor hem de tatlı köpeği Pasha ile evinin bahçesinde oyunlar oynuyor. Genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş, köpeği Pasha ile olan fotoğrafını "Korona Günlükleri" açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydilge'den Duygusal Destek

Yalnız Değilsiniz Mesajı

Dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs salgını nedeniyle #evdekal çağrısına uyan Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, ülkemizin bu zor günlerinde sevenlerini unutmayarak sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştılar. "Sadece virüsle değil, panik ve korkuyla da mücadele veriyoruz" diyen sanatçı Aydilge yıllarca kaygı ve anksiyete bozukluğu yaşayan biri olarak bu süreci çok iyi anladığını ifade ederek takipçilerine destek oldu.

Kaynak: Bültenler