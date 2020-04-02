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Korona hastası alkol almak hastaneden çıktı, tutuklandı

Polonya'da korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden alkol almak için ayrılan şahıs, insanların yaşamını tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuklandı.

02.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:48
Korona hastası alkol almak hastaneden çıktı, tutuklandı
Polonya 'da korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden alkol almak için ayrılan şahıs, insanların yaşamını tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuklandı. Korona hastasının yoldan geçerken temas kurduğu bir şahıs ile tekel bayisinde çalışan kadın ve ailesi karantinaya alındı.

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz Pazartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşandı. Korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi gören 61 yaşındaki bir kişi, alkol almak için hastaneden kaçtı. Hastanın yerinde olmadığını fark eden sağlık çalışanları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hastaneye intikal ettiğinde ise hastayı yatağında buldu. Şahıs polise hastaneden hiçbir yere gitmediğini öne sürerken, hastanedeki dolabında soğuk bira şişesi bulundu. Şahıs hastaneden bir yere çıkmadığı konusunda ısrar ederken, işin peşini bırakmayan polis hastane ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Tekel bayisi dezenfekte edilmek üzere kapatıldı

Yapılan incelemeler sonucu dönüş yolunda aldığı küçük şişedeki votkayı içen şahsın satın aldığı birayı da hastaneye getirdiği belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs, çok sayıda kişinin yaşamını ve sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuklandı. Sekiz yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması beklenen adam Bydgoszcz şehrindeki tutuklu ve hükümlülerin tutulduğu hastaneye sevk edilirken, tekel bayisinde korona virüslü hastaya satış yapan kadın görevli de ailesiyle birlikte karantinaya alındı. Tekel bayisi dezenfekte edilmek üzere kapatıldı.

61 yaşındaki hastanın yoldan tesadüfen geçen bir kişiyle daha kontak kurduğunu belirleyen polis, medya aracılığıyla bu kişiye kendileriyle temasa geçmesi çağrısı yaptı. Durumdan haberdar olan şahıs ise karakola telefon açıp nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususunda bilgi almak yerine karakola gitti. Bunun üzerine karakol da dezenfekte edilirken, söz konusu şahıs karantinaya alındı. - VARŞOVA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Polonya, Polis, Tekel, Güncel
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