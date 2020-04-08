Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı

Müzisyen olduğu öğrenilen 41 yaşındaki bir vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Müzisyene anında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi uygulanmaya başlandı ancak durumu daha da ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan 41 yaşındaki vatandaş,müdahalelere rağmen durumu anbean kötüye gidince solunum cihazına bağlandı. Hastanın sağlık durumu, solunum cihazına bağlı kaldığı 9'uncu günde düzeldi.

"EŞİM MERAKTAN ÖLMÜŞTÜR"

Doktorlar, hastayı uyandırma kararı aldı. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre karşısında yoğun bakım ünitesindeki bir asistan doktor vardı. Uyanan hasta, konuşmakta güçlük çekince kağıda bir not yazdı. Kağıdı kalemi eline alan müzisyen "Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum" yazdı.

DOKTORUN GÖZYAŞLARI

Koruyucu maske bile asistan doktorun gözyaşlarını saklamaya yeterli olmadı. Telefonla hastasının eşini aradı, müjdeyi verdi.