Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle entübasyon işlemini gerçekleştirecek sağlık personelinde riski en aza indiren 'video laringoskop' cihazının prototipini kendi imkanlarıyla üretti.

16.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:18
Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle entübasyon işlemini gerçekleştirecek sağlık personelinde riski en aza indiren 'video laringoskop' cihazının prototipini kendi imkanlarıyla üretti.

Çin'de ortaya çıkarak kısa sürede pek çok ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Korona virüse (Covid-19) karşı tüm dünyada ve Türkiye'de çalışmalar devam ediyor. Korona virüse karşı bazı liseler imkanları dahilinde temizlik malzemesi, dezenfektan, siperlik gibi koruyucu malzemeler üretirken bazı kurumlar da salgınla mücadeleye destek amacıyla koruyucu maske üretimine ağırlık verdi. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezinde de, sağlık çalışanları ile hastanın temasını en aza indirmek için çalışmalarına ağırlık verdi. Sanat merkezi çalışanları, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla sağlık çalışanı için oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirgeyen video laringoskop cihazın prototipini üretti. Çankırı Devlet Hastanesi için 2 tane üretilen cihazın sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlayacağı ve geliştirilmeye devam edileceği bildirildi.

"Bu cihaz entübasyon sırasında doktorun hastaya temasını engelliyor"

Üretilen cihazla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen, "Covid-19'la mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın, bilim sanat merkezleri üzerinde yaptığı çalışmayla biz bu işe maske üretimiyle başladık. Şimdiye kadar ürettiğimiz 3 boyutlu yazıcılarla siper maskelerin teslimatını yaptık. Şimdiye kadar da bine yakın maske yaptık. Ürettiğimiz cihaz video laringoskop. Bu cihaz yaklaşık 14-15 saatte çıkıyor yazıcıdan. Bu cihaz işlevselliği entübe dediğimiz hastaların entübasyon sırasında doktorun hastaya çok temas etmesini engelliyor" dedi.

"Tek kullanımlık değil tekrar tekrar kullanılabilir"

Ürünün tekrar tekrar kullanılabileceğini de kaydeden Gökmen, "Doktor bu cihazla hastanın soluk borusunu video yardımıyla görüyor. Bu şekilde de bulaş riskini azaltıyor. Ürettiğimiz bu cihaz tek kullanımlık değil. Dezenfekte edildikten sonra tekrar tekrar kullanılabilir. İstek olduğu sürece bu cihazları üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere virüsle mücadelede bize gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizlere her daim destek olan başta Bakanımız Ziya Selçuk'a, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül'e, Daire Başkanımız Oktay Kılıç'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Muammer Öztürk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Çankırı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı - Haber 19:50: Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama - Haber 19:50: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti" - Haber 19:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına sarılan nine gözyaşı döktü - Haber 19:50: Polonya, kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi