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Korona ile mücadeleye siperlik desteği

Korona Virüs salgını ile Türkiye'de topyekün mücadele sürerken, Malatya'da da genclik merkezleri çalışanları günlük bine yakın siperlik üreterek mücadeleye destek veriyorlar.

15.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:50
Korona ile mücadeleye siperlik desteği
Korona Virüs salgını ile Türkiye 'de topyekün mücadele sürerken, Malatya 'da da genclik merkezleri çalışanları günlük bine yakın siperlik üreterek mücadeleye destek veriyorlar.

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşerek pandemi ilan edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) her geçen gün etkisini arttırırken, Türkiye'de de salgının yayılımı önleme adına sıkı tedbirler uygulanıyor. Virüsle mücadele de ön cephede yer alan sağlıkçıların koruyucu ekipmanlarının temine destek olma adına birçok kamu ve kurum da destek sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile her ilde bulunan Gençlik Merkezleri de verilen eğitim arasında, virüsle mücadeleye destek vermek adına koruyucu siperlik üretimi yapıyor. Malatya'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezleri personeli hummalı bir çalışma içerisinde.

Günlük bin adet koruyucu siperlik üretilerek, sağlık alanı başta olmak üzere virüsle mücadele sahasında görev alan kişilere dağıtılıyor. Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, 27 Mart itibariyle siperlik üretimine başladıklarını ifade ederek, pratik olarak yapılan elle üretim siperliklerin öncelikle sağlık çalışanlarına ilettiklerini söyledi. Günlük olarak ortalama bin adet üretim yaptıklarını ifade eden Hoca, tüm güvenlik güçleri, otobüs şoförleri gibi günlük birçok insan ile temas kuran kişilere siperlik verdiklerini dile getirdi.

Merkezlerindeki çalışanları ile vardiyalı olarak üretim yaptıklarını ifade eden Hoca, şuana kadar 10 binin üzerinde siperliği görevlilere teslim ettiklerini de söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Türkiye, Wuhan, Güncel
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