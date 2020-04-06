Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor

Dünya genelinde korona virüs kabusu sürüyor.

06.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:43
Dünya genelinde korona virüs kabusu sürüyor. Salgından en fazla etkilenen Avrupa'da can kaybı 50 bine yaklaştı. İtalya ise 16 bine yaklaşan ölü sayısıyla karantinayı bitirmeye hazırlanıyor. İşte dünya genelinden salgın notları. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı.Yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti. Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. Avrupa geneline bakıldığında virüs kaynaklı can kayıpları 50 bine yaklaştı. Bu kayıpların yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti.
İtalya'da virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 16 bine yaklaştı. Ülkede son 2 haftanın en düşük ölüm oranı kaydedilince karantinayı sonlandırmayı planladığını duyurdu 9 Mart'tan bu yana 60 milyonlu İtalya'nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulaması yavaş yavaş hafifleyecek. Ancak ülkedeki son durum bu. Hastalar sokakta yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti.
Karantina altında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün gece kaldırıldığı hastanede kalmaya devam edecek. Ateşi bir türlü düşmeyen Johnson'a tedbir amaçlı ek testler de yapılacak. 68 yıldır tahtta olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatındaki 4. olağanüstü konuşmasını korona virüs gündemiyle yaptı. Kraliçe,"bilimin büyük gelişmelerini ve içgüdüsel şefkatimizi kullanarak dünyadaki bu ulusal çabaya katılıyoruz" dedi.
Korona virüste dünya geneline bakıldığında en fazla vaka sayıları sırasıyla : ABD İSPANYA
İTALYA
ALMANYA
FRANSA
ÇİN
İRAN İNGİLTERE
Dünya genelinde ölü sayısı 70 bine dayandı. Bu ölümlerin en büyük çoğunluğu:
İTALYA
İSPANYA
AMERİKA
FRANSA
İNGİLTERE İRAN ÇİN
(İHA) Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 18:44: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber 18:44: Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 18:44: Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı - Haber 18:44: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi