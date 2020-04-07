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Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı

Kendine kartondan koronavirüs kostümü yapan Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, sokağa çıkanların peşine düştü. Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

07.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:55

Bursalı tiyatrocu, vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Koronavirüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan bayıldı.

Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korononavirüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin , kendine kartondan koronavirüs kostümü yaptı. Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü. Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, "Dışarı çıkarsanız size bulaşırım" dedi.

Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı

KORKUDAN BAYGINLIK GEÇİREN BİLE OLDU

Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı

"İŞİ OLMAYAN SOKAĞA ÇIKMASIN"

Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Daha önce bir çok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da koronavirüse dikkat çekti. Koronavirüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye'deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun . Evde kal Türkiye" dedi.

Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Keskin, Bursa, Güncel

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Yeni tip koronavirüs kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
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