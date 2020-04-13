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- Korona korkusundan ölen kadın otopsi için korona testi bekliyor

- Korona korkusundan ölen kadın otopsi için korona testi bekliyor Bursa'da korona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yaparken zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın otopsi yapılmak için korona testi yapılması bekleniyor.

13.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:52
- Korona korkusundan ölen kadın otopsi için korona testi bekliyor
BURSA - Bursa 'da korona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yaparken zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın otopsi yapılmak için korona testi yapılması bekleniyor.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsü korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan evli ve 3 çocuğu bulunan, Mukaddes Tunç, sokağa çıkma yasağının olduğu dün de evinde temizlik yapmaya devam etti. Korona virüs korkusu nedeniyle temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mukaddes Tunç, hayatını kaybetti.
Otopsi için korona testi yapılacak
Dün akşam saatlerinde çamaşır suyu ile temizlik yaptıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırılan kadına ilk önce korona testi yapılacak. Test pozitif çıkarsa direk defnedilecek kadının ise testi negatif çıkarsa otopsi yapılacağı öğrenildi. - Korona korkusundan ölen kadın otopsi için korona testi bekliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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