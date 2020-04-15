Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlerle yola geldi

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te artan denetimlerle vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaya başladı.

15.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:54
Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlerle yola geldi
Türkiye 'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis 'te artan denetimlerle vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaya başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik uygulama yapıyor. 50 bin aracın bulunduğu kentte 25 bin motosiklet bulunuyor. Kilis'te, daha önce 3-4 kişinin bindiği motosikletler üzerinde polis ekipleri sıkı denetim yapması üzerine motosikletlere sadece sürücüler biniyor. Motosiklet sürücüleri maske takarak trafikte seyir etmelerini izin veriliyor. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine sosyal mesafe kuralına uymaları isteyerek ateş ölçer ile vücut ısı ölçer cihazı ile ölçüyor. Motosiklet sürücüleri uygulamadan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade etiller. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Türkiye, Kilis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Haberler ›› Güncel ››Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlerle yola geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:23: Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 13:23: Tokat'ta 2 vaşak görüntülendi - Haber 13:22: Mamak'tan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine olağanüstü toplantı daveti - Haber 13:22: Evinden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi - Haber 13:22: Korona virüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada - Haber 13:10: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor - Haber 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin 09:33: Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? - Haberler