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Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlere takıldı

Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlere takıldı Kilis'te yoğunlaşan denetimlerle motosiklet sürücüleri sosyal mesafe kuralına uymaya başladı Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te artan denetimlerle vatandaşlara sosyal mesafe...

15.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:54
Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlere takıldı
Kilis 'te yoğunlaşan denetimlerle motosiklet sürücüleri sosyal mesafe kuralına uymaya başladı
KİLİS - Türkiye 'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te artan denetimlerle vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaya başladı .
Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik uygulama yapıyor. 50 bin aracın bulunduğu kentte 25 bin motosiklet bulunuyor. Kilis'te, daha önce 3-4 kişinin bindiği motosikletler üzerinde polis ekipleri sıkı denetim yapması üzerine motosikletlere sadece sürücüler biniyor. Motosiklet sürücüleri maske takarak trafikte seyir etmelerini izin veriliyor. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine sosyal mesafe kuralına uymaları isteyerek ateş ölçer ile vücut ısı ölçer cihazı ile ölçüyor. Motosiklet sürücüleri uygulamadan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade etiller. Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlere takıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Türkiye, Kilis, Genel
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