Korona korkusuyla sahte içki içen 3 kişi öldü
Zeytinburnu'nda aldıkları sahte alkolü içen yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti.
18.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:05
Zeytinburnu 'nda aldıkları sahte alkolü içen yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Tahir Ömürov adlı bir kişi, dün Türkiye 'de gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu arkadaşları Esger Allanazarov (31), Narmurat Egamberdiyev (37), Eresh Kuzyvey (48) ve Doskabul P.'den haber alamadığını belirterek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, tespit edilen adreslere giren emniyet ekipleri, Türkmenistan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 kişinin ise zehirlenmeye bağlı olarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Söz konusu evlerdeki incelemelerini sürdüren polis, hayatını kaybeden kişilerin alkolü yeni tip korona Virüs (Covid-19) salgınından korunabilmek için tükettiklerinden şüpheleniyor.
Bunun üzerine dün Telsiz Mahallesi ve Merkezefendi'deki iki ayrı adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, hayatını kaybeden kişilere sahte alkolü temin ettiği ileri sürülen Türkmenistan uyruklu İlham Dosanov ve Anvar Alymov isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
Baskın yapılan adreslerde çeşitli türde 14 litre sahte alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
Edinilen bilgilere göre, Tahir Ömürov adlı bir kişi, dün Türkiye 'de gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu arkadaşları Esger Allanazarov (31), Narmurat Egamberdiyev (37), Eresh Kuzyvey (48) ve Doskabul P.'den haber alamadığını belirterek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, tespit edilen adreslere giren emniyet ekipleri, Türkmenistan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 kişinin ise zehirlenmeye bağlı olarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Söz konusu evlerdeki incelemelerini sürdüren polis, hayatını kaybeden kişilerin alkolü yeni tip korona Virüs (Covid-19) salgınından korunabilmek için tükettiklerinden şüpheleniyor.
Bunun üzerine dün Telsiz Mahallesi ve Merkezefendi'deki iki ayrı adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, hayatını kaybeden kişilere sahte alkolü temin ettiği ileri sürülen Türkmenistan uyruklu İlham Dosanov ve Anvar Alymov isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
Baskın yapılan adreslerde çeşitli türde 14 litre sahte alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkmenistan, Zeytinburnu, Türkiye, İşçi, Güncel
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