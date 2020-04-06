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Korona mağdurlarına yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Eskişehir Şubesi, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi bin aileye yardım ulaştırdı.

06.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:09
Korona mağdurlarına yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Eskişehir Şubesi, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi bin aileye yardım ulaştırdı.

Yıllardır Eskişehirli hayırseverlerin her türlü nakdi ve ayni yardımlarını kentteki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, bu kez korona mağdurlara yardım etti. Yaklaşık 80 gönüllü ve yardımsever ile yapılan organizasyonla, 1 hafta gibi kısa bir sürede Eskişehir il ve ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi, yakını olmayan yaşlı ve yetim aileler olmak üzere bin aileye gıda kolisi, gıda çeki ve nakdi yardım ulaştırıldı. Ayrıca yardım çalışmalarının bu zorlu süreç boyunca devam edeceği belirtildi.

İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş, "Şimdi Dayanışma Vakti sloganıyla çıktığımız bu yolda elimizdeki tüm imkanları kendi insanımız için sonuna kadar kullanmaktan çekinmediğimizi ve 7/24 çalışmalarımıza devam ettiğimizi belirtmek isteriz. Bu süreçte başta devlet yetkililerimize, vefa sosyal yardımlaşma ekibine, bireysel olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan gönüllü hoca ve hayırseverlerimize ve bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm gönüllülerimize ve yönetim kurulu ekibimize şükran, minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, İHH, Güncel
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