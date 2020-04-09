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Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

09.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:59
Korona virüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Görüntülerde yaya sayısı yok denecek kadar az iken, meydanın duraklarda bekleyen otobüs ve minibüslere kaldığı görülüyor.
Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.
Evde kal çağrısının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş Kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde yok denilecek kadar az sayıda vatandaşın meydanda olduğu görülüyor. Öte yandan görüntülerde meydanın duraklarda bekleyen otobüs ve minibüslere kaldığı görülüyor.
(Mustafa Biçer/İHA) Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Türkiye, Güncel
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