Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi -Meydan toplu taşıma araçlarına kaldı Korona virüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

09.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:43
Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
-Meydan toplu taşıma araçlarına kaldı
İSTANBUL - Korona virüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Görüntülerde yaya sayısı yok denecek kadar azken, meydanı duraklarda bekleyen otobüs ve minibüslere kaldığı görülüyor.
Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.
Evde kal çağrısının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş Kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde yok denilecek kadar az sayıda vatandaşın meydanda olduğu görülüyor. Öte yandan görüntülerde meydanın duraklarda bekleyen otobüs ve minibüslere kaldığı görülüyor. Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› genel ››Korona nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:04: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 15:02: Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte - Haberler 14:59: "Farabi Makale Yarışması" başvuruları devam ediyor - Haberler 14:59: Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 14:20: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haberler 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım