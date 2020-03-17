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Korona nedeniyle Tac Mahal ziyarete kapatıldı

Hindistan'da korona virüsün vaka sayısı 129'e yükselirken, virüsün yayılmaması için Taj Mahal kapatıldı.

17.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:38
Korona nedeniyle Tac Mahal ziyarete kapatıldı
Hindistan 'da korona virüsün vaka sayısı 129'e yükselirken, virüsün yayılmaması için Taj Mahal kapatıldı.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 182 bini aşarken, Hindistan'daki toplam vaka sayısı da 129'e yükseldi. Virüsün yayılmasını sınırlamak isteyen Hindistanlı yetkililer ünlü "Tac Mahal Türbesi" de dahil olmak üzere ülkedeki tüm müzelerin ve turistik mekanların Salı gününden itibaren ziyaretçilere kapalı olacağını duyurdu. Turizm Bakanı Prahalad Patil, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mali ödenek ile girilen tüm anıtlar ve müzeler 31 Mart'a kadar kapalı olacak" dedi.

Öte yandan Hindistan, salgının yayılmasını azaltmak amacıyla turistik vizeleri de askıya aldı. Ülkedeki bütün sinemalar, okullar ve eğlence tesisleri kapatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Hindistan, Güncel

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