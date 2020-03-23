Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı
ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan aile, 5 katlı apartmanın terasında mangal yapıp, akşam yemeğini yer sofrasında yedi.
23.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:04
ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan aile, 5 katlı apartmanın terasında mangal yapıp, akşam yemeğini yer sofrasında yedi.
Koronavirüs tedbiri amacıyla dışarı çıkılmaması uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, farklı uygulamalara imza atmaya başladı. Soğuksu mahallesinde yaşayan bir aile de evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanının terasında mangal yaptı. 6 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan aile, mangalda pişirdikleri etleri, akşam yemeğinde yer sofrasında yedi. Antalya manzarası eşliğinde mangal yakıp, akşam yemeğini yiyen aile, yaklaşık 2 saatin sonunda dairelerine döndü.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Güncel