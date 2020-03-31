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Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi

Korona virüs salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü.

31.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:31
Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi
Korona virüs salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü. Ataşehir 'de sessiz kalan gökdelen ve sokaklar havadan görüntülendi.

Korona virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının Türkiye 'nin genelinde de görülmesinin ardından bir takım önlemler alındı. Sokağa çıkmama çağrısında bulunulurken, çoğu işletme de kepenk kapattı. İnsanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan görüntülendi. Ataşehir'de her zaman kalabalık olan gökdelen ve sokaklar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde gökdelenlerin çevresinde ise sadece birkaç araba görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ataşehir, Türkiye, Güncel
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