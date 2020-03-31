Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi

- Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi Koronavirüsü salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü.

31.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
- Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Koronavirüsü salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü. Ataşehir 'de sessiz kalan gökdelen ve sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığının Türkiye'nin genelinde de görülmesinin ardından bir takım önlemler alındı. Sokağa çıkmama çağrısında bulunurken çoğu işletmede kepenk kapattı. İnsanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Araç ve insan yoğunluğunu neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan görüntülendi.Ataşehir'de her zaman kalabalık olan gökdelen ve sokaklar ise havadan görüntülendi . Görüntülerde gökdelenlerin çevresinde ise bir kaç arabanın dışında kimsenin olmadığı görüldü. Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ataşehir, Genel

Haberin Videosu :

Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:13: Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi - Haberler 11:13: Ordu'da merdiven altı maske üreten iş yerine baskın - Haberler 11:11: 'Evde Sağlık Hizmetleri' ile daha güvendeler - Haberler 11:09: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler 11:08: Bakan Koca, Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor - Haberler 10:52: Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü - Haberler 10:29: Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında - Haberler 10:20: Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir - Haberler 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi 09:42: Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı - Haberler 09:37: Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye - Haberler