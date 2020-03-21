Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye'ye sıçradığı 11 Mart gününden itibaren Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olarak yerini koruyor. Bu salgınla mücadelede en kilit isim ise kuşkusuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Gelişmeleri yakından takip eden ve kamuoyuna duyuran Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? Edinilen bilgilere göre Koca'nın en önem verdiği şey ellerini sık sık yıkamak ve dezenfektan kullanmak.

Fahrettin Koca, yakın çevresinin verdiği bilgilere göre eve yalnızca uyumak için gidiyor ve günde 4 saat uyuyor. Telefonu 24 saat açık olan Koca, neredeyse bütün gününü çalışma ekibiyle ve uzmanlarla toplantı yaparak geçiriyor.

BAKAN KOCA'NIN ALDIĞI BİREYSEL TEDBİRLER

Koca'nın bireysel olarak aldığı önlemler ise tüm kamuoyunda merak konusu oldu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bakan Koca, sürekli bitki çayı içiyor ve sıvı tüketiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. En düzenli yaptığı önlem, ellerini yıkamak ve dezenfekte etmek. Kimseyle öpüşmüyor, tokalaşmıyor. Ayrıca bir metre kuralına, görüşmeleri dahil özen gösteriyor.

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