Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti - Haberler

Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti

Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti Iğdır'da corona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.

25.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:31
Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti
IĞDIR - Iğdır 'da corona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre yurt dışından gelen bir şahıs Iğdır Devlet Hastanesinde korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Korona virüsü belirtileri gösteren ve ismi Murat olduğu öğrenilen şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.
Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Iğdır, Yerel

Haberin Videosu :

Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:27: Köpeğe, köpekle işkence anı kamerada - Haberler 11:26: Asayiş Şube Müdürü Salın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 11:24: Almanya'da koronovirüsüne yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını görüntüledi - Haberler 11:23: Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Haberler 11:23: İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler