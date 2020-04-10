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Korona Takip Uygulamalarına Dikkat! Bankacılık Bilgileriniz Çalınabilir

Türkiye ve Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısını takip etmek için oluşturulmuş birçok Kovid-19 haritası mevcut. Ancak kullanıcılar akıllı telefonlarına indirebilecekleri mobil uygulama üzerinden de koronavirüs vakalarını takip etmek istiyor.

10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:52
Korona Takip Uygulamalarına Dikkat! Bankacılık Bilgileriniz Çalınabilir
Türkiye ve Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısını takip etmek için oluşturulmuş birçok Kovid-19 haritası mevcut. Ancak kullanıcılar akıllı telefonlarına indirebilecekleri mobil uygulama üzerinden de koronavirüs vakalarını takip etmek istiyor. Kötü niyetli kişiler de bunu fırsat bilip zararlı uygulamaları yayınlamaya başladı. Korona Takip adında çok zararlı bir mobil uygulama bunun örneklerden birisi.

Microsoft'un Covid-19 izleyici, Google'ın Koronavirüs Covid-19 Haritası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Koronavirüs Covid-19 Dünya Haritası ve Dünya Sağlık Örgütü Coronavirus Covid-19 Dashboard üzerinden Türkiye ve Dünya genelinde koronavirüs vakaları anlık olarak takip edilebiliyor. Ancak ne Dünya Sağlık Örgütü'nün ne de Türkiye'nin Kovid-19 takip adında çıkardığı bir mobil uygulama bulunmuyor. Var olan birkaç uygulama da gerçek verileri paylaşmıyor. Hacker'lar her zamanki gibi aralarında bankacılık bilgilerinin de olduğu kişisel verileri çalmak için uğraş içerisinde. Son olarak Siber güvenlik uzmanları tarafından Korona Takip isimli bir uygulama tespit edildi.

Uygulama ilk açıldığında kullanıcıdan uygulama aktifleştirme onayı adı altında diğer uygulamların da etkileneceği önemli erişim izinleri istiyor. Kullanıcı izni verdiği anda uygulama telefonda yüklü tüm uygulamalardan bilgi alıp sızdırabiliyor. Kaynak kodları incelenen uygulamanın içerisinde birçok finans ve bankacılık kuruluşlarının mobil uygulamalarına erişim sağlandığı tespit edildiği aktarıldı.

Bu zararlıyı ortaya çıkararak bilgilendirmede bulunan Siber Güvenlik Uzmanı ve IntelProbe Siber Güvenlik Takım Lideri Ender Gezer, bu tarz uygulamaların uygulama mağazalarında kısa süre yer alabildiğini ancak saldırganların web siteleri ve e-postalar aracılığıyla iletişime geçip uygulamaların indirilmesine yönelik kullanıcılara mesaj yolladıklarını da söyledi. Zararlı mobil uygulamalardan korunmak için güvenli sağlayıcılardan ve uygulama mağazalarından uygulama indirilmesi ve istenen izinleri sorgulanması tavsiye ediliyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından "Korona Önlem" adında tek bir uygulamanın yayınlandığını hatırlatalım.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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