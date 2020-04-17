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Korona tarımsal üretime engel olmadı

Sivas'ta korona virüse rağmen tarımsal faaliyetlere ara verilmedi.

17.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:36
Korona tarımsal üretime engel olmadı
Sivas 'ta korona virüse rağmen tarımsal faaliyetlere ara verilmedi. Virüse karşı tüm önlemlerini alan çiftçiler, tarlalarını sürüp tohum ekmeye başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Sivas'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Patates, buğday, arpa ve şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor. Arazilerini dezenfekte ettikleri makinelerle süren çiftçiler, 7 gün 24 saat tarlalarında çalışıyor.

Aşağıyıldız Çiftliği'nde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Kadir Hacıelibeyoğlu, vatandaşa hizmet etmek için tarımsal üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. 4 bin ila 5 bin dönüm arası arazide ekim yaptıklarını söyleyen Hacıalibeyoğlu, koronaya karşı kendi önlemlerini aldıklarını söyledi.

"7-24 üretmeye devam ediyoruz"

Tohumluk stoklarında sıkıntı olmadığı için tarımsal faaliyetlere aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Hacıalibeyoğlu, "Yaklaşık 4-5 bin dönüm alanda patates, arpa, buğday ekim nöbeti şeklinde üretimimizi yapıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durum tabii bizi de olumsuz etkilemedi değil. Hayvan satışında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Mezbahalar ve pazarlar kapalı. Bizde korona virüs ile alakalı kendi önlemlerimizi kendimizce alıyoruz. Tohumluk stokumuzla patates, arpa, buğday ve diğer ürünler ile ilgili tohumluk sıkıntımız yok. Zaten devletimizin yüzde 75 bir hibesi var. Hazine arazisi ekilmeyen alanlar ile alakalı. Şuan için tarımın, gıdanın önemini bir kez daha ülke olarak anlamış durumdayız. Çünkü üretmeden özgür olmamız mümkün değil. Dünyanın gıda dar boğazı görünüyor. Ayakta durmamız için üretmemiz lazım. Bizde bu bağlamda üretimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için 7-24 çalışmaya devam ediyoruz. Çalışan personelimizden tutun da makinelerimizin dezenfektesine varana kadar hepsi yapılıyor. Hep arazideyiz. Büyükşehirler ile bağlantımız yok. Tohumluk stokumuzda bir sıkıntı olmadığı için bizim faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Şuan yazlık ekimi yapıyoruz bu alanda. Yazlık arpa ekimi yapıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz onlar için 7-24 üretmeye devam ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel
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