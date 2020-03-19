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Korona tatili Çanakkale çalışmalarına engel olamadı

Sivas'ta Dört Eylül Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile hazırlamayı planladıkları şiir klibini, okullar Korona virüs nedeniyle tatil edilince evlerinde çektikleri videolarla tamamladı.

19.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:07
Korona tatili Çanakkale çalışmalarına engel olamadı
Sivas 'ta Dört Eylül Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile hazırlamayı planladıkları şiir klibini, okullar Korona virüs nedeniyle tatil edilince evlerinde çektikleri videolarla tamamladı.

Sivas'ta Dört Eylül Ortaokulu öğrencileri, okul müdürleri Emre Gürbüz önderliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile bir şiir klibi hazırlamaya karar vermişti. Ancak okullar Korona virüsü dolayısı ile tatil edilince klip yarım kaldı. Vazgeçmeyen öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiirini evlerinde okuyarak, çektikleri videoları internet üzerinden öğretenleri Gürbüz'e ulaştırdı. Montaj ve dublajı tamamlanan şiir klibi 18 Mart'a yetiştirildi. Klip okulun web sitesi ve sosyal medya üzerinden yayınlandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Eylül, Sivas, Güncel

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