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Korona tedbirleri kapsamında aşevi tek kullanımlık kaplara geçti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde her gün 850 ihtiyaç sahibine sefertasları ile ulaştırdığı 4 çeşit yemek uygulamasını korona virüsü tedbirleri kapsamında tek kullanımlık kap ile ulaştırmaya başladı.

24.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:21
Korona tedbirleri kapsamında aşevi tek kullanımlık kaplara geçti
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde her gün 850 ihtiyaç sahibine sefertasları ile ulaştırdığı 4 çeşit yemek uygulamasını korona virüsü tedbirleri kapsamında tek kullanımlık kap ile ulaştırmaya başladı.

Yapılan değişikliğin hijyen açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada "Gönül Sofraları" adı altında gerçekleştirilen mahalle iftarlarında kullanılan tek kullanımlık plastik kaplara geçildi.

Hijyenik şartlarda dolduruluyor

Günün ilk ışıkları ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi Aşevinde hazırlanmaya başlayan 4 çeşit yemeği öğle saatleri itibari ile yapılan tadım testlerinden geçiren ekipler her gün sefertaslarına koydukları yemekleri tek kullanımlık kaplara özenle ve hijyenik şartlarda doldurmaya başladı.

İhtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine hijyenik şekilde ulaştırılan sıcak yemekler evinde sıcak yemek yapma imkanı bulunmayan ihtiyaç sahiplerinin zor günlerinde en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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