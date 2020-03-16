Korona tedirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Eskişehir'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 yurt, umreden gelecek ve korona tehlikesi taşıyabilecek yaklaşık 2 bin kişinin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamaları için boşaltıldı.
16.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:23
Eskişehir 'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 yurt, umreden gelecek ve korona tehlikesi taşıyabilecek yaklaşık 2 bin kişinin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamaları için boşaltıldı.
Son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran ve binlerce can alan korovirüsü Türkiye 'de görülmeye başladı. Virüsün yayılmaması için konuyla ilgili çeşitli önlemler alınırken, yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Bugün de umreden dönen yaklaşık 2 bin kişi Eskişehir'e geliyor. Konuyla alakalı olarak umreden gelenler için Eskişehir de bulunan KYK'ya bağlı Gündüzalp, Doğan Aslan Bey ve Taptuk Emre Erkek Öğrenci Yurtları tahsis edildi. Umreden gelen vatandaşların bugün Eskişehir de olmaları ve karantina süresince yurtlara yerleştirilmeleri bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran ve binlerce can alan korovirüsü Türkiye 'de görülmeye başladı. Virüsün yayılmaması için konuyla ilgili çeşitli önlemler alınırken, yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Bugün de umreden dönen yaklaşık 2 bin kişi Eskişehir'e geliyor. Konuyla alakalı olarak umreden gelenler için Eskişehir de bulunan KYK'ya bağlı Gündüzalp, Doğan Aslan Bey ve Taptuk Emre Erkek Öğrenci Yurtları tahsis edildi. Umreden gelen vatandaşların bugün Eskişehir de olmaları ve karantina süresince yurtlara yerleştirilmeleri bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Kredi Yurtlar Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Güncel
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