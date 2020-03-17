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Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl bulaştığını ve nasıl ilerlediğini katıldığı programda anlattı. Akgül, "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu" dedi.

17.03.2020 00:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:04

Ünlü sunucu Burak Akkul, sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını söylemişti. Daha sonra yaptığı açıklamada ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akkul, hastalığın belirtilerini ve nasıl ilerlediğini canlı yayında izleyicilere aktardı.

ATEŞİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Akkul, hastalık sürecinde yaşadıklarını UçanKuş Tv'de yayınlanan Magazin Merkezi programında anlattı. Programa telefon ile bağlanan Akkul, hastalığın ilk olarak kuru öksürük ile başladığını söyledi. Akkul, tedavi sürecinde öksürüklü ateşin olduğu hastalıklarda kullanılan ilaçların verildiğini ve ateşinin seyrinin sürekli değiştiğini açıkladı. Akkul eşinde ise hastalık semptomları bulunmadığını ancak yetkililerin eve gelerek test yaptıklarını söyledi.

Canlı yayında Erol Köse'nin sorularını yanıtlayan Burak Akkul hastalık sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"ATEŞ VE HALSİZLİK VARDI"

"4 Mart'ta İngiltere'ye gittik. Bir kaç gün sonra öksürük ve ateş başladı. Belçika çekimlerini iptal edip Türkiye'ye geldik. Ben de bademcik iltihabı var ve senede 2 defa öksürük oluyor. O olduğunu sandım ilk başta, kuru bir öksürüktü. İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Ateş ve halsizlik vardı. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Etiketler : Twitter, Magazin

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