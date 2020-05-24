Korona testi pozitif çıkan yabancı uyruklu şahsın yaşadığı ev karantinaya alındı

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından temas halinde olduğu belirlenen 5 kişilik ailesinin yaşadığı tek katlı ev 14 günlüğüne karantina altına alındı.

Korona testi pozitif çıkan yabancı uyruklu şahsın yaşadığı ev karantinaya alındı
24.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:19
Eskişehir'de yabancı uyruklu bir kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından temas halinde olduğu belirlenen 5 kişilik ailesinin yaşadığı tek katlı ev 14 günlüğüne karantina altına alındı.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Atasoy Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu A.A.R.'ye Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan korona testi pozitif çıktı. Yabancı uyruklu vatandaş hastanede tedaviye alınırken, tek katlı evdeki 5 kişilik ailesiyle temas halinde olduğu belirlendi. Odunpazarı Kaymakamlığına bağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri M.R., S.R., M.R., J.R. ve M.R.'nin yaşadıkları evde 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından emniyet mensupları tarafından evin etrafı demir bariyer ve şeritlerle kapatıldı. Karantinaya alınan 5 kişinin ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı, Karantina, Eskişehir, Güncel, Haber

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