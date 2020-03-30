Korona traşı

Geçtiğimiz gün sahibi olduğu oteli salgına karşı ilaçlatan İzzet Yıldızhan, birçok ünlü gibi evden çıkmıyor. İzmir 'deki evinde eşi ve çocuklarıyla kendini karantinaya alan ünlü türkücü, corona tedbirleri kapsamında berberler kapandığı için oğlunu traş etti. Sosyal medya hesabından bu anları, "Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız" notuyla paylaşan Yıldızhan'a beğeni yağdı.











Kaynak: Snob Magazin