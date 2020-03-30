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Korona traşı

Corona virüs salgını nedeniyle İzmir'deki evinden çıkmayan İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ı kendi elleriyle traş etti.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
Korona traşı

Geçtiğimiz gün sahibi olduğu oteli salgına karşı ilaçlatan İzzet Yıldızhan, birçok ünlü gibi evden çıkmıyor. İzmir 'deki evinde eşi ve çocuklarıyla kendini karantinaya alan ünlü türkücü, corona tedbirleri kapsamında berberler kapandığı için oğlunu traş etti. Sosyal medya hesabından bu anları, "Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız" notuyla paylaşan Yıldızhan'a beğeni yağdı.



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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: İzzet Yıldızhan, İzmir, Magazin
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