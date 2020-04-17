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Korona verileri sisteme böyle giriliyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, koronavirüs vakalarının durumlarının an be an Sağlık Bakanlığı'na aktarılan 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni anlattı.

17.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:42
Korona verileri sisteme böyle giriliyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, koronavirüs vakalarının durumlarının an be an Sağlık Bakanlığı'na aktarılan 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni anlattı. Prof. Dr. Boztuğ, "Hastalardan örneklerimizi aldıktan sonra laboratuvara ulaşan veri sonuçları otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'na anlık olarak aktarılıyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi' hakkında bilgi verdi. 28 Mart itibariyle acile giriş yapan koronavirüslü vakayla Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni kullanmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Neval Boztuğ, hastanedeki koronavirüslü vakaların her aşamalarının verilerini kaydederek anında Sağlık Bakanlığı'na bu sistem üzerinden ulaştırdıklarını söyledi. Koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak sosyal medyada bulunan bilgi kirliliğine açıklık getiren Prof. Dr. Boztuğ, pandemi hastanesi kategorisinde bulunan bütün hastanelerinin bu sistem üzerinden verilerini Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini ve açıklanan vaka sayılarında bir yanlış olmadığını söyledi.

'İLK VERİ AKIŞI 28 MART'TA BAŞLADI'

Prof. Dr. Neval Boztuğ, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak Mart ayında Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne dahil olduk. İlk hasta kabulünden itibaren bu hastaların Acil Servis'e gelişiyle başlayan, testlerinin yapılması sonuçlarının aktarımı bu hastaların kimlerle temas ettiği ve almış olduğu tedavi Sağlık Bakanlığı'na otomatik olarak aktarılıyor. Bu sistem günlük olarak aktarılıyor. Bu veri siteminin sonucunu her gün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda görüyoruz. Bakanlık açıklamalarının verileri, işte bu sistem üzerinden oluşturuluyor. Bu verilerin günlük olarak bakanlığa ulaştırılıyor olması ve güvenliği çok önemlidir. Biz de 28 Mart'ta ilk hastamızın hastaneye gelmesiyle bu veri sistemine girişimizi başlattık. Hastalardan örneklerimizi aldıktan sonra laboratuvara ulaşan veri sonuçları otomatik olarak sisteme aktarılıyor. ve direkt Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor" diye konuştu.

'BAKANLIKLA ANLIK PAYLAŞIM YAPILIYOR'

Güncel hasta sayısı hakkında sosyal medyada bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Prof. Dr. Neval Boztuğ, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada veri aktarımıyla ilgili sıkıntıların olduğu söyleniyor. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak kendi adımıza bir bilgide bulunabilirim. Günlük veri aktarımından ziyade anlık veri aktarımı bizim için çok önemli. Gün içinde de hastalarımızın sağlık durumu değişebiliyor. Yoğun bakıma geçiş, yoğun bakımdan normal odaya geçiş yapanlar oluyor ve bu verilerin anlık olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. Dün akşam itibariyle ciddi sayıda hasta taburcu oldu. Pandemi kliniğimizi oluşturduğumuz alandan servislere taburcular oldu. Veri aktarımının düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve anlık paylaşım yapılması için burada veri girişi yapan arkadaşlarımız dün geceyi hastanede geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin günlük veri sistemi düzenli bir şekilde çalışıyor."

'PANDEMİ HASTANELERİ BU SİSTEMİ KULLANIYOR'

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni koronavirüs hastası kabul eden ve pandemi hastanesi olan bütün hastanelerin kullandığını söyleyen Prof. Dr. Boztuğ, "Sağlık Bakanlığı'nın direktifi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve müdürlüklerden de pandemi hastanesi olan bütün hastanelere bu sistem kurulmuş durumdadır" dedi.

'AÜ HASTANESİNE TOPLAM 368 VAKA GELDİ'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne koronavirüs vakasıyla gelmiş toplam 368 kişinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Boztuğ, "Test yapılıp ekarte edilen (Covid olmayan) 109, evde izlemine devam edilen 125, evde izlem altındayken üniversiteye yatan 1, tedavi edilip taburcu edilen ve evde izlemine devam edilen 79, hastanede yatışı devam eden 27, hastaneye sevk edilen ve yatırılan 1, şifayla taburcu evde izlemine devam edilen 22 hastamız var. Koronavirüs nedeniyle üniversitemizde ise 4 kişi vefat etti" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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