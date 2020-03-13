Korona virüs, Alman ekibi Nürnberg'i de vurdu!
Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu.
13.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:10
Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu. Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralık olarak oynayan Michael Frey de bulunuyor.
Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.
(İHA)
Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Michael Frey, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor