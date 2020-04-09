Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Korona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

09.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:56
Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Korona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan Türkiye 'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.


Korona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Twitter, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Türk Tarih Kurumunun arşivindeki 14 bin 605 esere "evden" ulaşılabilecek - Haber 11:39: Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor - Haber 11:38: FLAŞ - Haber 11:38: İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI - Haber 11:38: Düğün ve nişan organizasyonlarında ücret iadesi hakkı - Haber 11:11: İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye zanlı yakalandı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi