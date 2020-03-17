Korona virüs aşısı için ilk test yapıldı
ABD'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşı gönüllü olarak deneye katılan bir kadına uygulandı.
17.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:41
ABD'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşı gönüllü olarak deneye katılan bir kadına uygulandı.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIAID) yapılan açıklamada, korona virüsüne karşı geliştirilen aşı deneye katılan ilk gönüllüye ilk test uygulandı. Korona virüsüne karşı geliştirilen aşıyı test eden ilk çalışma Seattle 'da bulunan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirildi. Aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller'e uygulandı. Haller, "Herke kendisini çaresiz hissediyor. Bu benim için çocuklarım ve diğer insanlar için iyi bir şey yapabilmem adına kolay kolay ele geçirilemeyecek bir fırsat" ifadelerini kullandı.
Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) tarafından yapılan açıklamada, "Açık klinik çalışma, yaklaşık 6 hafta boyunca 18 ila 55 yaş arası 45 sağlıklı yetişkin gönüllünün katılımını içerecektir. İlk katılımcı deneysel aşı dozunu aldı" denildi.
Gönüllülerin aşının etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için farklı aşamalardan geçmeleri gerekecek. ABD'li yetkililer, eğer her şey plana göre giderse, aşının bir veya bir buçuk yıl içinde hazır olacağını belirtiyor. Aşı NIH bilim adamları ve modern biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirildi. Salgınlara Karşı Hazırlık Koalisyonu (CEPI) ise testin uygulanması için fon sağladı. - WASHINGTON
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIAID) yapılan açıklamada, korona virüsüne karşı geliştirilen aşı deneye katılan ilk gönüllüye ilk test uygulandı. Korona virüsüne karşı geliştirilen aşıyı test eden ilk çalışma Seattle 'da bulunan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirildi. Aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller'e uygulandı. Haller, "Herke kendisini çaresiz hissediyor. Bu benim için çocuklarım ve diğer insanlar için iyi bir şey yapabilmem adına kolay kolay ele geçirilemeyecek bir fırsat" ifadelerini kullandı.
Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) tarafından yapılan açıklamada, "Açık klinik çalışma, yaklaşık 6 hafta boyunca 18 ila 55 yaş arası 45 sağlıklı yetişkin gönüllünün katılımını içerecektir. İlk katılımcı deneysel aşı dozunu aldı" denildi.
Gönüllülerin aşının etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için farklı aşamalardan geçmeleri gerekecek. ABD'li yetkililer, eğer her şey plana göre giderse, aşının bir veya bir buçuk yıl içinde hazır olacağını belirtiyor. Aşı NIH bilim adamları ve modern biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirildi. Salgınlara Karşı Hazırlık Koalisyonu (CEPI) ise testin uygulanması için fon sağladı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi