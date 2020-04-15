Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

- Korona virüs bağ sahiplerini vurdu- Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak...

Korona virüs bağ sahiplerini vurdu Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü Siirt'te fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde korona virüs yüzünden çalıştıracak işçi...

15.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:10
Korona virüs bağ sahiplerini vurdu
Siirt 'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü
SİİRT - Siirt'te fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde korona virüs yüzünden çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü.
Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinde her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, korona virüs yüzünden bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor. Korona virüs yüzünden fıstık bahçelerinde çalıştıracak işçi bulmadığı için bağı atla sürmeye karar verdiklerini belirten bağ sahibi Bekir Akbey, bağı atla sürdüklerini söyledi.

"Bin günlük iş on güne çıktı"
Korona virüs nedeniyle bağ ve bahçelerde çalışacak işçi bulamadıklarını belirten Şakir Üzüm adlı işçi bağını atla sürdüğünü ifade etti. Üzüm, "Korona virüsünden dolayı elaman bulamadığımız için mecbur kaldık atla bağları sürmeye karar verdik. İlk öce 20-30 kişi gelip bağları sürerken elaman bulamadığımız için mecburi atla gelip sürüyoruz. Bir günlük iş bir hafta 10 sürüyor. Korona virüsten dolayı kimse eleman bulamıyor" dedi.
Eleman azlığı nedeni ile çalıştıkları gün sayısının arttığını kaydeden Bedri Üzüm de "Virüsten dolayı işçi bulamadığımız için mecburen atla bağları sürüyoruz" diye konuştu. - Korona virüs bağ sahiplerini vurdu- Siirt’te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak...

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, İşçi, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Jeff Bezos’un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Ekonomi
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Türkiye’nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Ekonomi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Ekonomi
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Ekonomi
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Ekonomi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Haberler ›› Ekonomi ››- Korona virüs bağ sahiplerini vurdu- Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak... - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:26: Fed'in Bej Kitabı'nda Covid-19 etkisi - Ekonomi 23:26: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuklar yaz tatili yapacak - Ekonomi 23:22: Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü- Ticaret... - Ekonomi 23:16: New York borsası düşüşle kapandı - Ekonomi 22:31: Bakan Pakdemirli'den çiftçiye "üretime devam edin" çağrısı - Ekonomi 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi