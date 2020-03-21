Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Korona virüs' bankları söktürdü - Haberler

'Korona virüs' bankları söktürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerdeki oturma bankları Belediye ekipleri tarafından söküldü.

21.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:04
'Korona virüs' bankları söktürdü
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerdeki oturma bankları Belediye ekipleri tarafından söküldü.

Çarşamba ilçesi şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta olduğu oturma bankları, Belediye ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla söküldü. Çarşamba Belediyesinin salgına karşı aldığı bu tedbirle gerekli düzenlemeler amaçlanırken, salgın tehlikesinin tamamen ortadan kalkana kadar zaruret doğmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamaları istendi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim sizler için koyduğumuz banklarımızı yine sizlerin sağlığı için korona virüsten korunma adına kaldırıyoruz. Sizlere evde kalmanız yönündeki çağrımıza özen gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu süreci atlattığımızda banklarımızın yenilerini fazlasıyla göreceksiniz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çarşamba, Samsun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu Haberler
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Haberler
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Haberler
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta - Haber Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanlarına "sirenli" destek - Haber 65 yaş üstü korona tedbirine esprili gönderme - Haber Yozgat'ta Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - Haber ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading