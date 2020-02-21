Haberler » Güncel » Korona virüs başka bir ülkeye daha sıçradı - Haber

Korona virüs başka bir ülkeye daha sıçradı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkede ilk yeni korona virüs vakasının İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiğini duyurdu.

21.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:15Korona virüs başka bir ülkeye daha sıçradı
Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkede ilk yeni korona virüs vakasının 'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, 'ta düzenlediği basın toplantısında ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hassan, "Dün İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki Lübnanlı bir kadında korona virüs vakası tespit edildi" dedi.
Kadının durumunun iyi olduğunu söyleyen Hassan, İran'dan gelen uçaktaki 2 kişinin daha korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastanede karantina altına alınacağını belirtti. Bakan, İran'dan Lübnan'a gelenlere önlem olarak 14 gün boyunca evlerinde kalma çağrısında bulundu.
(Hamad Alnajjar/İHA)

fahrettin koca, Beyrut, Lübnan, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 21:33:38