Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?

Kendisine çeşitli değişimler farkeden ve coronavirüsün kendisine bulaşıp bulaşmadığını merak edenler koronavirüs nedir, korona virüs belirtileri nelerdir ve koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki korona virüs nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır?

KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısı da görülmüştür. Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir göstermektedir.

Koronavirüs belirtileri:

İştahsızlık ve kilo kaybı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

İshal

Bulantı – Kusma

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

Ağır vakalarda organ yetmezliği görülebilir.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Korona virüsler hayvanlardan insanlara bulaşan ve soğuk algınlığından ciddi zatürreye bağlı solunum yetmezliğine ve ölümlere yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Aslında çoğumuzun bu virüsün bilindik tipleri ile defalarca karşılaştığı ve defalarca soğuk algınlığı geçirdiği söylenebilir. Ancak hayvanlar arasında dolaşan bazı türler insanın bağışıklık sistemine tamamıyla yabancıdır ve insana bulaştığında daha önce SARS ve MeRS salgınlarında olduğu gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. SARS virüsünün misk kedilerinden, MeRS virüsünün ise tek hörgüçlü develerden bulaştığı bilinmektedir. Yeni koronavirus salgınının Wuhan şehrinde bir deniz ürünleri toptan satış pazarından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte hangi hayvandan bulaştığı henüz kesinlik kazanmamıştır.

KORONAVİRÜSÜN TEDAVİSİ

Koronavirüs zatürreye neden olduğundan, antibiyotiklerin hiçbir faydası yoktur. Grip hastalığına karşı geliştirilen antiviral ilaçlar da tedavi sürecini başlatmaz. Corono virüsü semptomları gösteren insanlar hastaneye kaldırıldıklarında, akciğerleri, diğer organları ve sıvı seviyeleri için destek alırlar. Corona virüsü yüzünden hastalananların iyileşme süreci, bağışıklık sistemlerinin gücüne bağlı olarak değişecektir. Corona virüsü kaparak ölenlerin zayıf bağışıklık sistemine sahip oldukları gözlenmiştir.