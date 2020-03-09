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Korona Virüs Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Korona virüs Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

09.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:46
Korona Virüs Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Seminerde, korona virüs hakkında bilinmesi gereken bilgiler aktarılırken merak edilen sorular da cevaplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Koronavirüs Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Konuşmacılığını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Şebnem Şenol Akar'ın üstlendiği seminere Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Turizm Tanıtım Şube Müdür Vekili Seyrani Kandemir ve vatandaşlar katıldı. Seminerde, korona virüs nedir, nasıl bulaşır, hastalığı bulguları, alınabilecek önlemler, korona virüsten korunma yöntemleri gibi konulara değinildi. Seminer sonunda, merak edilen bütün sorular konuşmacı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Şebnem Şenol Akar tarafından cevaplandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Güncel
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