Korona virüs bilgilendirme toplantısı stadyumda yapıldı
Stadyumdaki bilgilendirme ve konuşmalar Evlerinden çıkmalarına sınır getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik verilecek olan hizmetlerle ilgili Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştiren bilgilendirme toplantısı koronavirüs nedeniyle ilçe stadyumunda yapıldı.
22.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:19
Stadyumdaki bilgilendirme ve konuşmalar Evlerinden çıkmalarına sınır getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik verilecek olan hizmetlerle ilgili Gaziantep 'in Nizip ilçesinde gerçekleştiren bilgilendirme toplantısı koronavirüs nedeniyle ilçe stadyumunda yapıldı.
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Kaynak: AA