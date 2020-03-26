Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü

Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri Çin ile video konferans gerçekleştirildi Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

26.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:27

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının COVİD-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILDI

Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

DÜNYADA VAKA SAYISI 500 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA ÇİN'DE

En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

PANDEMİYE DÖNÜŞTÜ

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

22 BİN 334 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Güncel

Haberin Videosu :

Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü

İlgili Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın son görüntüleri ortaya çıktıKoronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattıAlman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacakÇin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:00: Başkale'de yaşlıların ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor - Haber 22:00: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 10 isyancı öldürüldü - Haber 22:00: Latin Amerika ülkeleri, Kovid-19 önlemlerini artırıyor - Haber 21:59: Kasaptan koronavirüse karşı cam bölmeli önlem - Haber 21:59: KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altına alındı - Haber 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı - Magazin 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber