Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Mısır Sağlık Bakanlığı sözcüsü Khaled Mejahed, Mısır'da ilk koronavirüs vakasının onaylandığını belirtirken, virüsün ülkeye gelen bir yabancıda tespit edildiğini ifade etti. Virüs tespit edilen kişinin hastanede karantina altına alındığı ifade edilirken, durumunun stabil olduğu belirtildi. Hastanın kimliği ise gizliliğini koruyor.

DSÖ BİLGİLENDİRİLDİ

Mısırlı yetkililer, duruma ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirirken, virüse karşı Birleşmiş Milletler ile ortak önlemler alındığı belirtildi.

KORONAVİRÜSTE ÖLÜ SAYISI 1381'E YÜKSELDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381'e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851'e ulaştığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.