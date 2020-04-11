Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs Covid-19'dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlar, Korona virüs Covid-19 salgınından kurtulmak için 3 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

11.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:47
Korona virüs Covid-19'dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler
Kütahya 'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlar, Korona virüs Covid-19 salgınından kurtulmak için 3 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Hayırsever köy halkının katkılarıyla 3 büyükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, " Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak Emet merkez ve 12 köyde bulunan ihtiyaç sahiplerine Emet İHH aracılığı ile dağıttık. Korona virüs ülkemizi ciddi bir şekilde sarmış bulunmakta, kesinlikle hafife almayalım. Evde kalalım. Rabbim bu salgından milletimizi korusun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Günlüce, Kütahya, Emet, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Yaşam ››Korona virüs Covid-19'dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

12:31: Sokağa çıkma yasağı olan Denizli'de fuhuş operasyonu - Haberler 12:28: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı... - Haberler 12:25: Koronavirüs aşısı: Times'a konuşan İngiliz bilim insanı 'Aşı Eylül'de hazır olabilir' dedi - Haberler 12:21: Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir - Haberler 12:17: Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet - Haberler 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası hükümeti eleştirdi: Kriz yönetimi bilgi gerektirir - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi