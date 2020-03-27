Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs cuma pazarını da vurdu

Korona virüs cuma pazarını da vurdu Tüm dünyada olduğu gibi son dönemde Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayan korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'deki cuma pazarı en boş günlerinden birini yaşadı.

27.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:13
Korona virüs cuma pazarını da vurdu
ÇANAKKALE - Tüm dünyada olduğu gibi son dönemde Türkiye 'de de hızla yayılmaya başlayan korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale 'deki cuma pazarı en boş günlerinden birini yaşadı.
Türkiye'de ilk korona virüs vakasının 11 Mart'ta görülmesi sonrası yaşanmaya başlayan tedirginlik pazarları da olumsuz etkilemeye başladı. İlk vakanın görüldüğü tarih sonrası vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulanacağı endişesiyle stok yapmayı başladığını bu sebeple de satışların iyi olduğunu dile getiren pazar esnafı, bugün ise vatandaşların 'Evde kal' çağrısına uyduğunu ancak dışarı çıkmaya çekindiği için pazardaki satışların da ciddi oranda düştüğünü dile getirdiler. Çanakkale'de ise en kalabalık pazarlardan biri olan cuma pazarı bugün en boş günlerinden birini yaşadı. Az sayıda vatandaşın geldiği pazarda esnaflar da eldiven maske takarak tedbirlerini alsalar da satışlardaki düşüş yüzlerini güldürmedi.
"Korona bizi çok kötü etkiledi"
Cuma pazarındaki durgunluk ve korona virüs salgınının kendilerinde oluşturduğu tahribat ile alakalı görüşlerini paylaşan pazar esnafı Murat Yılmaz, "Korona bizi çok kötü etkiledi. Artık müşteri diye bir şey yok pazarlarda. Önceden 500 marul satıyorsak, şuan 100'e düştü. Burada en önemli koruma tedbiri olarak eldiven takıyoruz. Ama durum çok kötüye gidiyor. Pazar yerine baktığınız zaman esnaftan başka kimse yok ki. Sabahtan beri burada oturuyoruz. 2-3 tane marul sattık. Satışlarımız belki de yüzde 300 düştü" dedi.
"İnsanlar korkmuş durumda"
Bir diğer pazar esnafı Tarık Yiğit ise satışların geçen haftaya kıyasla düştüğünü belirterek, "Geçen haftaya kıyasla satışlar biraz daha az. Ölümlerden dolayı insanlar korkmuş durumda. Şuan insanlar evden çıkmıyor. Çoğunluğu 'Evde kal' uyarılarına uyuyorlar. Biz de önlemlerimizi alıyoruz. Durum çok ciddi. Pazar esnafını nasıl etkiledi? İlk günlerde sokağa çıkma yasağı korkusuyla evlerine stok yapmak için bir ilgi vardı. Sonraki dönemde evden çıkmadıkları için şuan satışlar azaldı. Virüsün bizi de iyi etkilemediği ortada" ifadelerini kullandı. Korona virüs cuma pazarını da vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Türkiye, Yerel

Haberin Videosu :

Korona virüs cuma pazarını da vurdu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Korona virüs cuma pazarını da vurdu - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

15:35: Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı - Haberler 15:34: Bandırma Belediyesi sağlık çalışanlarına teçhizat, dezenfektan ve gıda yardımı yaptı - Haberler 15:33: Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada - Haberler 15:30: Samandağ'da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi - Haberler 15:30: Koronavirüs: 7 trilyon dolarlık paket dünya ekonomisini kurtarmaya yetecek mi? - Haberler 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:40: Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi - Haberler 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı